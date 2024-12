Panathinaikos demolito dall’Efes: Giannakopoulos suggerisce una PESANTE punizione

Questa sera il Panathinaikos è stato nettamente sconfitto sul campo dell’Efes, 93-67. È la 7° sconfitta in questo avvio di stagione in EuroLega dei campioni in carica, ora in lotta per un posto nei Playoff quando da tutti erano considerati, insieme all’Olympiacos, i favoriti. Stasera i biancoverdi erano anche privi di Kendrick Nunn, squalificato per una partita per i fatti di Belgrado. Nonostante l’attenuante, la squadra di Ataman non è comunque mai stata in partita: sotto in doppia cifra per quasi tutto l’arco del match. E dopo la partita, da Atene, è arrivato via social una minaccia da parte dell’eccentrico Dimitris Giannakopoulos, proprietario del club.

Giannakopoulos ha postato nelle sue storie di Instagram l’emoji di un pullman: il riferimento è una punizione che inflisse alla sua squadra nel 2017, quando proprio contro a Istanbul il Pana venne sconfitto in Gara-3 contro il Fenerbahçe, venendo eliminato per 3-0 e dicendo addio al sogno Final Four. In quell’occasione il dirigente greco costrinse i giocatori a tornare ad Atene in pullman, facendosi oltre 1.000 km di strada. Giannakopoulos cancellò i voli che erano stati prenotati e mise i giocatori di fronte alle proprie responsabilità facendo loro fare circa 12 ore di tragitto.