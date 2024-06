EA7 Milano, Stefano Tonut: “Voglio restare, ma non dipende solo da me”

Stefano Tonut ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria dello Scudetto con l’Olimpia Milano. Nello stesso numero anche un’intervista al patron Giorgio Armani. La guardia azzurra ha parlato ovviamente anche di futuro: il suo contratto scade quest’estate, anche se ha un’opzione per un altro anno da poter sfruttare. Al momento non è chiaro se Tonut rimarrà o meno a Milano, su di lui c’è l’interesse della Trapani Shark appena promossa, di cui potrebbe diventare uno dei perni.

“Se resto? Io dico di sì, perché qui sto molto bene. Mi piacerebbe continuare, poi dipende anche dalla società” ha detto l’ex giocatore di Venezia. Insomma, la volontà di Tonut è chiara: bisogna però trovare la quadra con Ettore Messina e l’Olimpia per proseguire insieme.

Anche Tonut fa il nome di Nicolò Melli, ancora giocatore di Milano quando è stata fatta l’intervista, come nel caso di quella di Armani. “Tre compagni sul podio Scudetto? Melli, il capitano: ha la personalità del vincente e lo dimostra sul campo. Non solo in partita, ma in ogni allenamento. È la mia fonte di ispirazione. Altri nomi non ne faccio, perché farei torto a qualcuno e nessuno lo merita” ha detto l’MVP di Serie A del 2020-21.