EA7 Milano-Stella Rossa, trasferta vietata ai serbi per paura di scontri… con i tifosi della Roma

Il 4 dicembre all’Unipol Forum si disputerà il match di EuroLega tra Olimpia EA7 Milano e Stella Rossa, che non vedrà però la presenza di tifosi serbi al palazzetto. Nelle scorse ore il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emesso un’ordinanza che vieterà la trasferta ai residenti in Serbia. I tagliandi d’accesso per tutti i settori del Forum saranno venduti soltanto ai residenti in Lombardia e saranno nominali.

Il motivo dietro questa ordinanza è il timore di scontri tra i tifosi della Stella Rossa e quelli dell’AS Roma. Nel febbraio 2023 infatti gli ultras serbi, in Italia per le due trasferte di EuroLega contro Virtus Bologna e Milano, ne approfittarono per fare tappa a Roma e tendere un agguato ai tifosi giallorossi dopo la partita tra la loro squadra e l’Empoli, disputata all’Olimpico. In quell’occasione i tifosi della Stella Rossa rubarono vessilli e striscioni di alcune frange degli ultras romanisti, comportamento considerato un affronto con pochi eguali nel mondo del tifo organizzato.

Il timore è che in occasione della trasferta al Forum i tifosi della Roma possano recarsi a Milano in cerca di vendetta. È già accaduto poche settimane fa, quando la Stella Rossa era in trasferta a Bologna per il match contro la Virtus. Alcuni tifosi romanisti si erano recati a Bologna e avevano assalito violentemente dei giovani serbi.