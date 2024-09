Ergin Ataman sicuro: “EuroLega superiore alla NBA, vi spiego il perché”

Ergin Ataman è intervenuto sulla diatriba fra NBA ed EuroLega. Il coach del Panathinaikos ha affermato che la prima competizione del Vecchio Continente in alcune circostanze sarebbe superiore alla NBA.

Molti giocatori NBA si stanno rendendo conto che l’EuroLega è una competizione di pari livello, anzi a volte superiore al livello della regular season NBA. In EuroLega ogni partita conta come un finale. Cedi Osman ha fatto un grande percorso negli Stati Uniti ed è venuto qui a 29 anni, non a fine carriera. Ha fatto questa scelta perché in NBA non riusciva a trovare ciò che voleva. E se non avesse avuto già esperienza europea, noi non avremmo fatto questa operazione.

Ataman poi ha parlato a EuroHoops del ruolo di super-favorita del suo Pana.