Kostas Sloukas sfida i Celtics: “Volete essere Campioni del Mondo? Venite a batterci ad Atene”

La diatriba sull’appellativo di “Campioni del Mondo” per i vincitori del titolo NBA continua a far discutere.

L’ultimo a unirsi al coro di chi non la ritiene corretta è Kostas Sloukas. Il greco ha sfidato apertamente i Boston Celtics che secondo lui dovrebbero battere il Panathinaikos, vincitore dell’ultima EuroLega, per potersi definire “campioni del Mondo”.

Per riequilibrate un po’ la sfida, Sloukas a sfidato i Celtics a giocare ad Atene, più precisamente a OAKA. Quindi fattore campo e regole FIBA (anzi, di EuroLega) con il campo più piccolo potrebbero rendere il match più equilibrato.

Certo, dopo lo spettacolo dell’amichevole giocata allo Stadio Panathinaiko, pensare di assistere in quella location a una sfida fra Celtics e Pana sarebbe un sogno per ogni tifoso. La NBA si sta dimostrando sempre più interessata all’Europa e chissà che la cosa, sotto la spinta dei fan, non possa diventare realtà nei prossimi anni.