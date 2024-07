Ci pensa ancora LeBron, Team USA batte la Germania: ora le Olimpiadi

Dopo le difficoltà con il Sud Sudan un paio di giorni fa, Team USA ha fatto un po’ di fatica anche contro la Germania campione del mondo in carica. Gli americani hanno vinto 92-88, rimanendo imbattuti nelle amichevoli che hanno anticipato le Olimpiadi di Parigi, al via nel fine settimana.

La gara di stasera per gli USA si è complicata nel secondo tempo, dopo un primo tempo di gestione in cui la squadra di Steve Kerr è rimasta sempre in vantaggio regalandosi anche delle giocate davvero spettacolari. Il +12 del primo quarto è diventato +9 al termine del secondo, ma è stato il terzo il teatro del rientro tedesco grazie soprattutto a Dennis Schroder. Una tripla di Theis ha portato la Germania a +3 dopo meno di 3′ di gioco nel secondo tempo, la risposta di Team USA è arrivata con Embiid e LeBron, per il nuovo +7. Tanti errori in attacco degli statunitensi hanno permesso a Obst di riportare avanti i suoi con un gioco da 4 punti, e la Germania è arrivata al 30′ avanti 68-71. Nei primi minuti nel quarto periodo gli USA hanno continuato a inseguire, la svolta è arrivata di nuovo grazie a LeBron James. La star dei Lakers ha prima concluso in contropiede e si è poi preso il fallo convertendo due liberi per il +4. Non soddisfatto, ha anche segnato la tripla che ha chiuso virtualmente la partita e un layup per il +6: in generale LeBron ha segnato gli ultimi 11 punti di Team USA.

Sabato l’esordio alle Olimpiadi contro la Serbia: gli USA sperano di recuperare Kevin Durant, che non ha visto il campo nemmeno oggi per via dell’infortunio al polpaccio subito qualche settimana fa.

Team USA: Booker 3, James 20, Embiid 15, Holiday 10, Curry 13, Edwards 11, White 2, Tatum 4, Adebayo 4, Davis 10.

Germania: F. Wagner 18, Theis 13, Voigtmann 5, Obst 17, Schroder 13, Bonga 2, M. Wagner 12, Lo 3, Weiler-Babb, Thiemann 5.