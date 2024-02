Gli Charlotte Hornets avranno un nuovo presidente giovanissimo

Gli Charlotte Hornets hanno scelto il loro presidente: si tratta del giovanissimo Jeff Peterson, 35 anni.

Peterson entrerà ufficialmente in carica nelle prossime settimane, mancano ancora le firme sul contratto ma ormai la scelta è ricaduta su di lui. Arriva dai Brooklyn Nets, dove ha lavorato come assistente general manager dal 2019, incrociando anche l’attuale coach degli Hornets, Steve Clifford, che fino al 2022 è stato assistente ai Nets.

ESPN Sources: The Charlotte Hornets are planning to hire Brooklyn Nets executive Jeff Peterson as the franchise’s next head of basketball operations. Sides expect to reach a formal contractual agreement soon. pic.twitter.com/uGwstjDiH3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 29, 2024

Peterson aveva già lavorato, sempre come assistente GM, anche con uno dei nuovi proprietari della franchigia, Rick Schnall, quando quest’ultimo era socio di minoranza degli Hawks. Sarà il più giovane della NBA a ricoprire la carica di President of Basketball Operations, lasciata vacante a Charlotte da un santone come Mitch Kupchak che resterà nel club in veste di consulente. Peterson ha vinto la concorrenza di un’altra dozzina di dirigenti, tutti già all’interno della NBA, che la proprietà degli Hornets ha intervistato prima di prendere la sua decisione.

Il roster per il futuro è pressoché un foglio bianco, in virtù delle ultime operazioni orchestrate da Kupchack come le partenze di Gordon Hayward, Terry Rozier e PJ Washington. Il nuovo PBO avrà spazio salariale per ricostruire intorno ai giovani Brandon Miller e LaMelo Ball ma dovrà occuparsi anche di ultimare la ristrutturazione dell’arena e della costruzione della nuova facility: investimenti da quasi 350 milioni di dollari. Insomma, molto da fare ma tutti i presupposti per lasciare la propria impronta sugli Charlotte Hornets.