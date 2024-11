Trento rimonta nell’ultimo quarto contro Badalona e continua a vincere

Aquila Basket Trento – Joventut Badalona 87-85

(17-30, 26-16, 17-20, 27-19)

Reduce dalla larghissima vittoria in LBA contro l’Olimpia Milano, Trento batte anche Badalona in EuroCup di misura, al termine di una rimonta che la porta al successo 87-85 davanti al proprio pubblico. È la terza vittoria su sette gare in coppa, fondamentale per proseguire la corsa ai Playoff nel Gruppo A.

Nel primo quarto la Joventut Badalona inizia forse, portandosi nei primi minuti in vantaggio 2-13 e toccando anche il +15 con Busquets a metà frazione. Gli spagnoli chiudono il periodo avanti 17-30 e nel secondo quarto incrementano il vantaggio fino ad un massimo di 16 punti. Il divario viene ridotto da un parziale di 12-2 dell’Aquila, che riesce ad accorciare fino a -3 con Lamb e Pecchia: il primo tempo si conclude 43-46.

Badalona respinge i tentativi di rimonta di Trento nel terzo periodo, i bianconeri tornano a -2 ma Robertson e Pustovyi li ricacciano indietro, chiudendo la frazione con gli spagnoli ancora avanti 60-66. Hanga e Dotson portano la Joventut a +13 a 7′ dalla fine di una gara che sembra a questo punto ormai decisa. I ragazzi di Paolo Galbiati riescono però a trovare le energie per un parziale di 11-0 con protagonista soprattutto Lamb, tornando nel giro di 3′ a -2. Dotson mantiene avanti Badalona, ma ancora Lamb per due volte accorcia e segna la tripla del -1, 81-82, a 1′ dalla fine. Gli ospiti chiamano timeout, ma al rientro in campo Tomic perde palla regalando a Pecchia l’occasione di portare Trento in vantaggio per la prima volta. Un fallo tecnico a coach Miret per proteste apre infine le porte all’Aquila per il successo: Lamb segna il libero e anche i 2 successivi. A pochi secondi dalla sirena finale in lunetta va Ford, che fa 1/2 regalando ai bianconeri l’ultimo spauracchio. Il tentativo disperato di Van der Vuurst non va comunque a buon fine: Trento vince 87-85.

Trento: Ellis 6, Cale 6, Ford 14, Pecchia 11, Niang 8, Forray, Mawugbe 6, Lamb 22, Bayehe 2, Zukauskas 12.

Badalona: Kraag 9, Dotson 14, Busquets 5, Ribas, Van der Vuurst 4, Bray-Gates 3, Pustovyi 9, Vives, Platteeuw NE, Robertson 12, Tomic 17, Hanga 12.