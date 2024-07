I Golden State Warriors prendono Buddy Hield via sign-and-trade

I Golden State Warriors continuano nel processo di ricostruzione dopo l’addio di Klay Thompson. Finora i californiani hanno aggiunto De’Anthony Melton e Kyle Anderson, ora hanno preso anche Buddy Hield via sign-and-trade dai Philadelphia 76ers. La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma ora Shams Charania ha dato i dettagli: a Philadelphia va una scelta del secondo turno 2031 via Dallas Mavericks, proprio quella ottenuta nella sign-and-trade per Thompson.

Con Steph Curry e Hield, gli Warriors avranno a roster i due giocatori col maggior numero di triple segnate in NBA negli ultimi 5 anni. Il bahamense, attualmente impegnato nel Preolimpico, nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Indiana e Philadelphia. Con i Sixers ha segnato 12.2 punti di media, tirando col 39% da dietro l’arco.

Come scritto da Adrian Wojnarowski, Buddy Hield firmerà per 3 anni e 24 milioni di dollari complessivi, di cui 18 garantiti (su 21) nei primi 2 anni e i restanti 3 milioni il terzo anno, parzialmente garantito. Ci sarà anche una Player Option totalmente non garantita per l’eventuale quarta stagione.