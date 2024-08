Jaylen Brown ha pubblicato la sua prima canzone e ha dissato Kevin Porter Jr

Jaylen Brown farà nelle prossime ore il proprio debutto nel mondo musicale, in un anno che lo ha visto vincere Slam Dunk Contest, titolo NBA e premio di MVP delle Finals. La canzone di debutto di Brown, che è una collaborazione col rapper A$AP Ferg, si intitola “Just Do It” ed uscirà domani, venerdì 23 agosto, su tutte le piattaforme di streaming.

Per ora è possibile ascoltarne solo una parte, grazie al leak dell’account @OnThinIce su X:

JAYLEN BROWN & A$AP FERG – JUST DO IT (2024) pic.twitter.com/bbqmMq4fYP — OnThinIce (@OnThinlce) August 22, 2024

Proprio grazie a questa anticipazione di poco più di 2 minuti è stato possibile carpire una rima che Brown sembra aver indirizzato verso il collega Kevin Porter Jr, tornato a luglio in NBA firmando con i Clippers dopo un anno fuori dalla Lega. Attualmente Brown è fidanzato con Kysre Gondrezick, giocatrice ed ex compagna proprio di Porter Jr.

Circa un anno fa, Porter Jr era stato messo alla porta dalla NBA, ceduto da Houston e immediatamente tagliato, per un caso di violenza domestica proprio nei confronti di Gondrezick. L’episodio era stato condannato all’unanimità, ma come avvenuto con Miles Bridges dopo un anno il giocatore è stato reintegrato in NBA come se nulla fosse.

“I learned how to touch her without using my hands” canta Jaylen Brown nella canzone prossima alla pubblicazione. “Ho imparato come toccarla senza usare le mie mani”: un doppio senso che è una frecciatina non troppo velata a Porter Jr, che invece le sue mani le ha usate eccome.

La stessa canzone “Just Do It” è inoltre un dissing a Nike, con la quale Brown ha avuto una contesa estiva. Il giocatore dei Celtics ha accusato il brand di aver avuto un peso nella decisione di Team USA di lasciarlo fuori dai convocati per le Olimpiadi.