EA7 Milano con due importanti assenze a Trento, ma torna Ettore Messina

Domani l’Olimpia EA7 Milano sarà attesa da un impegno che nasconde insidie, in trasferta contro Trento, unica squadra ancora imbattuta in Serie A. I biancorossi arrivano dal successo in EuroLega contro la Virtus Bologna che può dare fiducia in vista dei prossimi impegni e attendono di ufficializzare l’ingaggio di Nico Mannion, probabilmente l’ufficialità arriverà lunedì.

A complicare ulteriormente la trasferta di Trento ci sono le tante assenze per Milano: a Ousmane Diop, David McCormack e Shavon Shields si aggiungono Josh Nebo e Neno Dimitijevic. Il lungo americano, rientrato da poche partite, si è di nuovo infortunato al braccio destro nel match contro la Virtus in seguito ad una schiacciata. Il playmaker bosniaco invece è alle prese con un infortunio al pollice.

Chi rientrerà contro Trento è proprio Ettore Messina, assente nelle ultime 3 uscite dell’Olimpia (record di 2-1 in sua assenza tra campionato ed EuroLega). Il coach biancorosso ha smaltito l’otite che lo ha colpito nelle ultime 2 settimane ed è pronto quindi a tornare in panchina.