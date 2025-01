Isaiah Thomas DOMINA nel suo nuovo debutto in G-League

Solo qualche giorno fa Isaiah Thomas aveva iniziato una nuova avventura in G-League. Al suo debutto IT ha subito impresso il suo dominio nella lega di sviluppo, mettendo a referto una prestazione da 40 punti e 8 assist.

Thomas però non è bastato ai Salt Lake City Stars, affiliata degli Utah Jazz, per aggiudicarsi la vittoria, andata ai Valley Suns per 122-115. Resta comunque una grandissima prestazione per IT, a 34 anni e fermo dalla fine della scorsa stagione. Anche l’anno passato Thomas era ripartito dalla G-League, accumulando 32 punti di media in 4 partite a Salt Lake City, prima di ricevere la chiamata dei Phoenix Suns dalla NBA.

Vedremo se anche quest’anno IT convincerà qualche franchigia a dargli un’altra chance. Di certo però c’è l’ennesima dimostrazione di grande forza d’animo da parte di un giocatore che negli ultimi anni, nonostante l’età e tantissimi problemi fisici, ha sempre lottato per continuare a stare ai massimi livelli.