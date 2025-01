Isaiah Thomas vuole ancora la NBA e firma in G League

Isaiah Thomas non si dà per vinto, dopo l’esperienza da comparsa l’anno scorso ai Phoenix Suns ora il veterano vuole riprovarci. Come riportato da Shams Charania, IT non ha perso di vista l’obiettivo di tornare in NBA e ha deciso di firmare nuovamente in G League, con i Salt Lake City Stars. L’anno scorso Thomas aveva fatto la stessa cosa, sempre a Salt Lake City: in G League era però rimasto solo 4 partite prima di venire chiamato dai Suns.

A Phoenix, il giocatore aveva disputato solo 6 partite di stagione regolare e 1 ai Playoff, con meno di 4′ di media e appena 8 punti totali segnati. In estate poi i Suns avevano deciso di non confermarlo e da allora Thomas è rimasto free agent.

A 34 anni, Isaiah Thomas probabilmente sarà in grado di performare ancora bene in G League, avere un suo contributo in NBA è però tutta un’altra questione, visto lo storico degli infortuni e il fisico minuto che sicuramente lo penalizza. Nella passata stagione nella Lega di sviluppo Thomas aveva segnato 32.5 punti di media.