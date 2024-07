Italbasket, il +61 contro il Bahrain è un nuovo record

Ieri sera l’Italbasket ha esordito nel Preolimpico di San Juan con un convincente +61 contro il modesto Bahrain. Non si tratta di un record per gli Azzurri, che nel 1976 vinsero contro l’Irlanda addirittura di 79 punti, nel 1986 di 66 contro la Svizzera e nel 2005 di 64 contro la Georgia. Tuttavia il +61 rappresenta un nuovo primato per il tornei Preolimpici, introdotti per la prima volta nel 1960.

Il divario tra Italia e Bahrain è il più ampio di sempre nella competizione, superando i 57 punti che la Grecia rifilò al Libano nel Preolimpico 2008.

Nel successo degli Azzurri sono andati a segno tutti i giocatori tranne Alessandro Pajola, con 8 giocatori in doppia cifra e 2 a quota 9 punti.