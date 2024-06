Italbasket, l’entusiasmo di Spissu: “Con la Spagna sembrava una finale, mi piacciono le responsabilità”

Marco Spissu protagonista della vittoria dell’Italbasket in amichevole a Madrid contro la Spagna.

Un ottimo test per gli azzurri in vista del torneo Preolimpico in programma a Porto Rico.

Il coach Gianmarco Pozzecco aveva assicurato che Spissu avrebbe riscattato una stagione in chiaroscuro. E la prestazione contro la Roja gli sta dando ragione.

Queste le parole del playmaker sardo, passato nelle scorse ore dalla Reyer Venezia a Saragozza, raccolte dall’ufficio stampa della FIP.

Era un’amichevole ma sembrava una finale. Volevamo a tutti i costi portarla a casa contro una squadra molto tosta. Una bella vittoria in un palazzetto incredibile e un tifo pazzesco. Mi piace prendermi le responsabilità e l’ho fatto anche stasera. E’ andata bene e ora pensiamo al Pre Olimpico con fiducia.

Foto: FIBA