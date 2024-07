La frecciatina del coach della Lituania all’Italia dopo la semifinale del PreOlimpico

La Lituania ha battuto nettamente l’Italia nella semifinale del PreOlimpico di San Juan.

Sconfitta senza appello per gli Azzurri che hanno visto gli avversari scappare via definitivamente nel terzo periodo, dopo un primo tempo comunque passato sempre a rincorrere.

In conferenza stampa si registra anche la battutina dell’allenatore baltico, Kazys Maksvytis, che si prende una piccola rivincita personale. Durante la scorsa stagione, infatti, lo Zalgiris lo ha esonerato per sostituirlo con Andrea Trinchieri. Con l’arrivo del tecnico lombardo (che non ha vinto il campionato lituano, anche a causa dei molti infortuni) ha iniziato a spopolare a Kaunas la canzone “Italodisco”.

Un giornalista ha chiesto a Maksvytis se la vittoria con l’Italia avesse il sapore della rivalsa. Lui ha inizialmente negato ma la risposta svela un’altra realtà: “Nessuna rabbia da sfogare con questo match, stasera semplicemente abbiamo fatto noi Italodisco“.