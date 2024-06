Trapani-Fortitudo Bologna, i dati televisivi di Gara-2 sono CLAMOROSI

La serie tra Trapani e Fortitudo Bologna, che porterà una delle due squadre in Serie A, sta facendo molto parlare di sé, molto più di una normale serie di A2. “Merito” di Valerio Antonini, che dopo la polemica con la Fossa dei Leoni ieri ne ha aperta una anche con Attilio Caja, coach della Fortitudo, ma anche e molto di più delle due formazioni in campo. Ieri in occasione di Gara-2 si è assistito ad una partita combattutissima, vinta da Trapani solo all’ultimo.

I dati degli ascolti televisivi del match di ieri sera, trasmesso in chiaro su Rai Sport, sono la cartina tornasole dell’interesse che il mondo del basket italiano sta indirizzando verso questa sfida. LNP ha infatti annunciato che sono stati 98.999 i telespettatori medi che hanno seguito il match. Un numero che ha eclissato il precedente record stagionale: poco più di 70.000 per il derby lombardo tra Treviglio e Urania Milano. Lo share è stato dello 0.52%, anche questo un record stagionale per la Serie A2.

Numeri ancora più impressionanti se si guarda al secondo tempo della partita: 115.484 telespettatori medi con un picco di 179.083 negli ultimi 5′ di gara. Ascolti del genere spesso non si raggiungono nemmeno con la Serie A: per fare un esempio, lo scorso dicembre, per il big match tra Milano e Virtus Bologna in diretta in chiaro sul NOVE, si registrarono 130.000 spettatori medi.

Foto: Trapani Shark