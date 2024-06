James Harden non abbandona la barca: rinnova con i Clippers

James Harden era uno dei free agency più importanti di questa offseason, ma il Barba non si muoverà. Come riportato da Shams Charania, nelle prossime ore Harden firmerà un nuovo biennale con i Los Angeles Clippers per 70 milioni di dollari complessivi. Il secondo anno sarà una Player Option, quindi Harden potrebbe diventare di nuovo free agent tra un anno. Uno stipendio anche tutto sommato basso, se paragonato a quelli che stanno circolando nelle ultime settimane grazie al crescente salary cap.

Harden ha disputato una stagione ai Clippers con 16.6 punti e 8.5 assist di media, terminata però con l’eliminazione al primo turno contro Dallas. Los Angeles riparte da lui e da Kawhi Leonard, che ha rinnovato nei mesi scorsi, vista la probabile partenza di Paul George.

