Joel Embiid MINACCIA un giornalista: “La prossima volta che parli di mio fratello morto o di mio figlio…”

Joel Embiid sta finalmente per tornare in campo, dopo aver saltato le prime 2 settimane di stagione regolare. Nel frattempo la star dei Philadelphia 76ers era ancora in borghese ieri notte, mentre i suoi perdevano la quarta partita su 5 contro i Memphis Grizzlies in casa. Dopo la partita Embiid, a colloquio con i giornalisti, se l’è presa particolarmente con uno: Marcus Hayes, reporter del Philadelphia Inquirer.

Hayes in passato aveva menzionato la morte del fratello di Embiid, avvenuta nel 2014, e la presenza del figlio Arthur, nato nel 2020, come motivazioni per la sua poca professionalità. Un’accusa che ha mandato su tutte le furie il giocatore.

Embiid ha minacciato il giornalista davanti a tutti: “La prossima volta che parli di mio fratello morto o di mio figlio, vedrai cosa ti farò e convivrò il resto della vita con le conseguenze”. Il giocatore poi avrebbe continuato ad insultare l’uomo, arrivando anche a spingerlo, come riportato da Shams Charania. Hayes si sarebbe scusato, ma Embiid avrebbe rifiutato le sue scuse: “Non è nemmeno la prima volta che lo fai”.

Successivamente un membro della sicurezza avrebbe chiesto ai giornalisti di non scrivere dell’accaduto, a quel punto Embiid avrebbe risposto: “Possono riportare quello che vogliono, non me ne frega un c***o”. E infatti così è successo, con articoli che hanno preso le prime pagine sportive dei giornali di Philadelphia.

È stato il culmine della frustrazione di Joel Embiid, che già ieri non aveva usato parole edulcorate per rispondere alle critiche dei tifosi spazientiti dalla sua lunga assenza.

La NBA ha annunciato di aver avviato un indagine sull’accaduto e probabilmente multerà Embiid per il suo comportamento.