Virtus Bologna, scoppia il caso Will Clyburn?

Will Clyburn può diventare un caso alla Virtus Bologna. Arrivato in estate come colpo di mercato principale dei bianconeri, l’americano ex CSKA ed Efes ha finora deluso le aspettative. Clyburn ha mantenuto 9.7 punti di media in EuroLega, con un solo “squillo, quello da 27 punti contro il Partizan, e in campionato non è andato meglio, anzi: 7.3 punti a partita. L’apice del suo non rendimento è stato raggiunto nell’ultima gara europea contro Milano: 2 punti e solo 3 tiri presi (tutti sbagliati) in oltre 25′ in campo.

Oggi Il Resto del Carlino, a firma Massimo Selleri, ha scritto che il club avrebbe fatto sapere a Clyburn che la posizione di coach Luca Banchi non è in discussione: “Questo scenario o se lo fa piacere oppure sarà la Virtus a dettare le condizioni di una sua partenza”.

Insomma si parla di presunti problemi tra Clyburn e Banchi. Intanto stasera, per il match contro Treviso, Will Clyburn potrebbe anche finire in tribuna. La scelta sarà tra lui e Ante Zizic, un altro bersaglio delle critiche in questo avvio di stagione e già escluso dai precedenti impegni in LBA.