Il Monaco annuncia la separazione da John Brown III, lasciando a bocca aperta il giocatore

Si è conclusa poco fa l’esperienza biennale di John Brown III all’AS Monaco. Il club monegasco ha annunciato la rescissione contrattuale a pochi giorni dall’inizio del campionato, che in Francia partirà il 20 settembre.

Brown in estate si è operato alla spalla sinistra e non tornerà in campo prima di gennaio 2025. Proprio la scarsa affidabilità fisica del giocatore negli ultimi mesi, visto che è stato assente sia nei Playoff di EuroLega che nelle finali del campionato, sembra aver convinto il Monaco a questa decisione. Nonostante le parole al miele del presidente Aleksej Fedorychev, contenute nel comunicato ufficiale che ha annunciato la separazione, Brown non l’ha presa benissimo.

L’ex Brindisi è rimasto molto sorpreso dalla notizia, commentandola nelle proprie storia Instagram con l’emblematica frase: “Beh, questo non me lo aspettavo”. John Brown III suggerisce quindi di non essere stato avvisato dal club riguardo l’imminente rescissione. Il Monaco ha comunque annunciato che metterà il proprio staff medico a disposizione dell’americano per aiutarlo nel pieno recupero in vista del 2025.

😬 La story Instagram de John Brown III après l’annonce de son départ par l’AS Monaco : « Eh bien, c’était inattendu… » https://t.co/iS7Pyb1oCS pic.twitter.com/fW3FSgGRT4 — BeBasket (@Be_BasketFr) September 10, 2024

