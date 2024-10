Khalifa Koumadje, dopo quella dalla Bundesliga arriva anche la sospensione dall’Alba Berlino

È stata una settimana particolarmente complicata per Khalifa Koumadje, lungo dell’Alba Berlino. Un paio di giorni fa la BBL, il campionato tedesco, aveva annunciato la sua sospensione per 3 partite per aver colpito un addetto all’anti-doping durante un timeout nella finale di Coppa di Germania del 13 ottobre. Secondo la ricostruzione del DS Baldi, Koumadje avrebbe colpito l’addetto quasi inavvertitamente perché questi non si era identificato e stava cercando di introdursi nel cerchio dei giocatori durante il timeout.

Oggi però Koumadje è stato sospeso anche dalla stessa Alba Berlino. I due fatti non sono collegati ed è solo una coincidenza che le sospensioni siano arrivate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Quella inflitta dal club al giocatore riguarda gravi accuse mosse a Khalifa Koumadje per un caso di violenza domestica nei confronti della ex fidanzata.

La donna ha condiviso su Instagram una foto in cui sono visibili dei lividi sul suo volto, taggando l’Alba Berlino e lo stesso giocatore e scrivendo: “Ora ne ho abbastanza, voglio giustizia”.

“Khalifa è stato sospeso finché queste accuse non verranno chiarite. Forniremo aggiornamenti a tempo debito” ha commentato il DS Baldi annunciando la sospensione a tempo indeterminato del giocatore.