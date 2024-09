LeBron James è uno degli atleti che più di ogni altro ha modificato il suo stile di gioco nel corso degli anni.

A quasi 40 anni, LBJ riesce ancora a fare la differenza con capacità di lettura fuori dal comune e un uso del corpo diverso rispetto agli esordi. Eppure non tutti gli riconoscono la capacità di essersi saputo adattare all’evoluzione del basket e al passare degli anni.

Kwame Brown, ad esempio, ritiene il bagaglio tecnico di LeBron limitato e pensa che qualche anno fa non sarebbe riuscito a dominare in età così avanzata.

I difensori della NBA del passato non avrebbero avuto nessun problema a marcare questo LeBron a 39 anni. Avrebbe dovuto migliorare il tiro dalla media e il gioco in post basso ma non l’ha mai fatto. Il suo gioco è ancora basato sull’atletismo e sul tiro da tre punti, sull’abbassare la testa per andare a canestro. Non ha mai sviluppato un gioco come quello di Paul Pierce, come facevano normalmente le superstar del passato.