Kyrie Irving si è fatto terra bruciata intorno: rifiutata la sua donazione

Non c’è pace per Kyrie Irving dopo le frasi tacciate di antisemitismo.

Il giocatore è stato sospeso dai Brooklyn Nets che stanno seriamente pensando di cederlo nonostante le scuse pubbliche. Scuse che in realtà non sembrano essere state molto convincenti, nonostante fossero state accompagnate da una donazione di 500mila dollari a un’associazione per la lotta all’antisemitismo.

La stessa associazione, al Anti-Defamation League, è tornata sui suoi passi, decidendo di non accettare i soldi di Irving. Ad affermarlo il CEO di ADL, Jonathan Greenblatt, che ha anche lodato i Nets per la decisione di sospendere l’atleta.

Irving ha avuto grosse occasioni di fare la cosa giusta, chiedere scusa e condannare l’antisemitismo. Ha sbagliato tutto e la sua sospensione è meritata. Eravamo ottimisti sul suo conto ma dopo aver ascoltato una conferenza stampa disastrosa ci è stato chiaro che non si sente minimamente in colpa per le sue azioni. ADL non può accettare la sua donazione.

Good for @BrooklynNets. @KyrieIrving has been given ample opportunity to do the right thing, apologize and condemn #antisemitism. He has failed at almost every step along the way. This suspension is well-deserved. https://t.co/4yk7LpXk35 — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 4, 2022