Milano suda SETTE CAMICIE contro Paris, la risolve Shields nel finale

EA7 Milano – Paris Basketball 79-74

(20-18, 15-21, 23-18, 21-17)

L’Olimpia Milano trova una faticosissima prima vittoria stagionale in EuroLega alla prima partita in casa, battendo la “neopromossa” Paris Basketball al Forum per 79-74, al termine di una gara passata quasi esclusivamente ad inseguire.

Solo nel primo quarto la squadra di Ettore Messina tiene le redini dell’incontro, andando subito sul 9-5 grazie ad un caldissimo Nikola Mirotic (14 punti nel primo tempo). Il Paris rimane a contatto con TJ Shorts, prima che 5 punti di Hifi portino le squadre sul 20-18 al 10′. Nel secondo quarto Jantunen da tre punti porta i francesi in vantaggio, l’Olimpia però la ribalta subito e torna a +7 con LeDay e Shields. Il primo tempo si chiude tutto a tinte francesi: Malcom avvia un parziale di 2-9 che porta il Paris al riposo in vantaggio 35-39.

Uno Shorts non al top nel primo tempo si ripresenta nel secondo decisamente concentrato: l’americano segna 6 punti nei primi minuti dopo l’intervallo e il Paris mantiene la conduzione della gara toccando anche il +7. Milano si affida a Shields, che soprattutto a cronometro fermo le permette di rientrare. I francesi riescono a tenere la testa avanti fino all’ultimo possesso del terzo quarto, quando Tonut segna il canestro del 58-57. Ci pensano Ward e Shorts a realizzare un break di 0-6 in avvio di ultimo quarto, Milano scivola a -8 a poco più di 5′ dalla fine: sull’orlo del baratro sale in cattedra Shavon Shields, fino a quel momento un po’ opaco. Il danese segna 6 punti consecutivi e riporta l’Olimpia a -2. La risposta francese porta la firma dell’ex, con Maodo Lo che segna in penetrazione i punti del 69-73 a 3′ dalla fine.

Inizia a quel punto una nuova partita, con Milano finalmente padrona del match sia in attacco che in difesa: il sorpasso è deciso da un gancio di LeDay a un minuto e mezzo dalla fine, mentre il Paris continua a pasticciare in attacco. L’ultima parola l’ha ancora Shields, che segna il dagger a 21” dalla fine per il +4 che consegna il successo ai biancorossi.

Milano: Dimitrijevic 9, Bortolani 3, Causeur 5, Tonut 2, Brooks 2, LeDay 13, Ricci 5, Diop 4, Caruso NE, Shields 21, Mirotic 15, McCormack.

Paris: Shorts 17, Malcom 12, Hifi 9, Ward 5, Cavaliere 2, Sy 3, Herrera NE, Kratzer 2, Lo 6, Hayes 9, Jantunen 9, Outtara.

Foto: Olimpia Milano