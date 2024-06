La Germania ha annunciato la lista di 16 convocati in vista delle Olimpiadi

La Germania campione del mondo ha iniziato il processo di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove spera di andare a medaglia dopo il sorprendente Mondiale. In quest’ottica, nelle scorse ore il CT Gordon Herbert ha annunciato la lista dei 16 pre-convocati dai quali poi emergeranno i 12 che voleranno in Francia.

A differenza dell’Italia, che già dalla lista preliminare ha qualche assenza inaspettata, la Germania ha incluso per il momento tutti i propri migliori giocatori. C’è Dennis Schroder, MVP del Mondiale, così come Franz e Moritz Wagner, oltre a Daniel Theis e al duo dell’Olimpia Milano Lo-Voigtmann.

In generale i tedeschi conteranno su un folto gruppo di giocatori NBA o di EuroLega: gli unici due che in questa stagione non sono rientrati in questa categoria sono David Kramer, di Granada, e Leon Kratzer, del Paris Basketball.

Questa la lista completa dei 16 scelti da coach Herbert: