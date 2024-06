Fortitudo, piove sul bagnato: a forte rischio Mark Ogden

Continua l’incredibile sfortuna della Fortitudo Bologna.

L’Aquila ha perso le prime due partite della serie di finale playoff a Trapani ma sta lasciando per strada anche pedine importanti. In Gara 1 un bruttissimo infortunio per Pietro Aradori, al termine di una seconda sfida contrassegnata dalle polemiche, grossi problemi anche per Mark Ogden.

L’americano della Fortitudo era in preda a un attacco di rabbia dopo la sconfitta con alcuni fischi arbitrali contestati nel finale. Ogden, rientrato negli spogliatoi del Pala Shark, ha tirato un pugno contro un muro. Scatto che gli è costato una brutta ferita, immediatamente medicata in ospedale. Per lui sarebbero stati necessari dei punti di sutura, almeno una decina, stando a BolognaBasket. Secondo i media bolognesi la sua presenza per gara 3 è in fortissimo dubbio. Se così fosse alla Effe servirà una vera e propria impresa per negare la promozione in Serie A alla società del patron Antonini che ha già organizzato una festa sontuosa.