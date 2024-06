Trapani, bando alla scaramanzia! Antonini ha già organizzato una festa promozione PAZZESCA

Trapani sogna la Serie A e addirittura ha già organizzato la festa promozione. Il patron granata Valerio Antonini non teme neanche la scaramanzia.

Dopo il successo in gara 1 di finale con la Fortitudo e l’infortunio di Pietro Aradori, Trapani sembra vicinissima alla promozione in Serie A. Così tanto da rompere gli indugi e annunciare quella che di fatto sarà una festa promozione a cinque stelle.

Si tratta di un evento in programma il 13 Giugno (due giorni dopo una ipotetica gara 5) allo stadio di Trapani per “festeggiare la fine della stagione sportiva e celebrare i successi dell’FC Trapani 1905 e della Trapani Shark”. Chiaramente nel comunicato che annuncia il “Party Granata” non si fa riferimento alla promozione ma solamente alla Supercoppa già conquistata dai siciliani e alla vittoria della squadra di calcio, salita in Serie C dominando il proprio girone. In molti però stanno interpretando l’annuncio come un gesto eccessivamente spavaldo.

In ogni caso il patron Antonini ha deciso di fare le cose in grande, come è nel suo stile. La serata sarà presentata addirittura da Barbara D’Urso e Francesco Facchinetti. A seguire il concerto di Elettra Lamborghini. Si comincerà alle 21 ma è già pronta anche la parata con il pullman scoperto per le strade della città, in partenza alle 19:30, per entrambe le formazioni. Insomma, una serata di festa vera e propria. A Trapani aspettano con fibrillazione ma in tanti hanno iniziato a fare gli scongiuri. Nel frattempo questa sera (20:30, diretta su Rai Sport) al Pala Shark c’è gara 2 contro la Effe.