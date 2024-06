L’addio social di Klay Thompson a Golden State, il commento di Draymond Green

Klay Thompson sembra vicinissimo a lasciare i Golden State Warriors.

La guardia sarà free agent tra qualche giorno e non sembrano esserci margini per il rinnovo con la franchigia della Baia. Indizi di un divorzio sono arrivati nei giorni scorsi dai social: Thompson ha smesso di seguire l’account degli Warriors e ha cancellato i suoi post Instagram in maglia gialloblù.

Mentre si allena con le Bahamas, Thompson viene definito da diversi insider come pronto ad ascoltare qualsiasi proposta. Non è dato sapersi come i compagni abbiano reagito all’unfollow e alle foto eliminate. Draymond Green ha toccato l’argomento nel suo podcast, pur rilasciando dichiarazioni molto meno spregiudicate rispetto al suo solito.