L’infortunio di Gallinari fa tremare l’Italia del basket

Serata da dimenticare per l’Italia al PreOlimpico di San Juan.

Non solo la sconfitta con Porto Rico, il secondo posto nel girone e il conseguente incrocio con la Lituania già in semifinale. A complicare ulteriormente le cose c’è l’infortunio di Danilo Gallinari.

L’azzurro, per distacco il migliore contro i caraibici, è uscito zoppicando a due minuti dalla fine. Per lui un problema a una gamba, accusato dopo aver subito una stoppata. Per il momento nessun aggiornamento dallo staff medico italiano. La speranza è Gallinari riesca a recuperare per il match con la formazione baltica e dare il suo contributo per tentare l’impresa.