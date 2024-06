Mercato LBA, le novità della settimana: Milano punta Shengelia, Scafati protagonista

Sono come sempre soprattutto l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna le protagoniste del mercato in LBA, con Scafati particolarmente attiva nell’ultima settimana. Come ogni venerdì, un riassunto di tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni, tra ufficialità e rumors delle 16 squadre di Serie A.

EA7 MILANO

Novità della settimana: Dopo le firme di Brooks e Dimitrijevic, arrivano quelle di Josh Nebo e Zach Leday. Milano si aggrega al gruppo dei corteggiatori di Toko Shengelia; si monitora la situazione Clyburn. Leandro Bolmaro è a un passo. Ufficiale invece il rinnovo di Stefano Tonut fino al 2026. Settimana del grande addio: Nik Melli è stato ufficializzato da Fenerbahçe (raggiungerà Devon Hall), e in un’intervista ha fatto intendere di essere stato “scaricato” da Milano, viste le sue intenzioni di restare; uno tra Tibor Pleiss e Ousmane Diop pronto a sostituirlo. Danilo Gallinari non giocherà a Milano la prossima stagione: dichiarata la volontà di restare in NBA. Blindati Shavon Shields e Nikola Mirotic. Andrà via in prestito Guglielmo Caruso, conteso tra Cremona e Trieste. Paul Eboua è un nuovo giocatore dell’EA7 ma resterà in prestito a Cremona.

Acquisti: Armoni Brooks (da Long Island Nets), Zach LeDay (da Partizan Belgrado), Josh Nebo (da Maccabi Tel-Aviv), Nenad Dimitrijevic (da Unics Kazan).

Contratti attivi: Lo (2025), Flaccadori (2025), Bortolani (2025), Ricci (2025), Shields (2026), Mirotic (2026), Caruso (2027), Tonut (2026), Brooks (2026), LeDay (2026), Nebo (2026), Dimitrijevic (2026).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Novità della settimana: Andrejs Grazulis non è ancora stato annunciato perché è in corso una riflessione sulla sua tenuta fisica, visto il serio infortunio rimediato ad aprile. Chris Jones, Marcus Foster e Jordan Loyd sono i tre grandi nomi di mercato LBA della settimana in casa VuNere per la scelta dell’esterno. In monitoraggio il profilo di Luca Vildoza, estroso esterno del Panathinaikos. Esce Lundberg direzione Belgrado (Partizan), salutano anche Dunston e Mickey. Riconfermati Pajola, Hackett, Belinelli, Cordinier, Zizic e Polonara. In valutazione Dobric. Si prova a trattenere Abass nonostante le tante offerte ricevute (non ultima quella di Milano); si segue attentamente Rayjon Tucker. Intanto, la Stella Rossa, come l’EA7 e il Panathinaikos, è piombata su Toko Shengelia. Va via Bruno Mascolo direzione Treviso; possibile l’ ingaggio di Alviti per rinforzare il pacchetto italiani.

Acquisti:

Contratti attivi: Pajola (2026), Belinelli (2025), Dobric (2025), Shengelia (2025), Polonara (2025), Cordinier (2025), Zizic (2026), Menalo (2026), Cacok (2025).

GERMANI BRESCIA

Novità della settimana: Si riparte dal trio Bilan – Della Valle – Petrucelli (quest’ultimo non ha ancora rinnovato ufficialmente ma lo farà nei prossimi giorni). Il vice-play di Ivanovic potrebbe essere Andrea Cinciarini.

Acquisti: Ivanovic (da Runa Mosca).

Contratti attivi: Burnell (2025 +1 opzione), Akele (2025), Della Valle (2026) e Bilan (2025 +1 opzione).

REYER VENEZIA

Novità della settimana: Wheatle, Ennis e Lever sono ufficiali. I prossimi due annunci saranno El Lobito Fernandez e Davide Moretti. Riconfermati Parks, Casarin, Tessitori, Wiltjer, Simms e Kabengele. Ufficiali gli addii di Marco Spissu, diretto a Saragoza, e Andrea De Nicolao, che dopo aver salutato la piazza con un video molto commovente va a Cantù. Sotto le plance c’è un nuovo nome: Kyle Alexander, centrone protagonista della super-stagione dell’Hapoel Tel Aviv.

Acquisti: Ennis (da Napoli), Lever (da Napoli), Wheatle (da Pistoia).

Contratti attivi: Casarin (2025), Parks (2025), Tessitori (2025), Wiltjer (2026), Simms (2025), Kabengele (2026).

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Novità della settimana: Il primo acquisto è il giovanissimo Filippo Gallo (2004), autore di una buona stagione in A2 con Piacenza. Per il resto sul fronte entrate è ancora calma piatta. È ufficiale il rinnovo di Uglietti e si lavora per Chillo, mentre per quello di Tarik Black c’è molta fiducia. Priftis ha una promessa da parte della società: arriverà un play di alto livello.

Acquisti: Gallo (da Assigeco Piacenza)

Contratti attivi: Vitali (2025), Atkins (2025), Smith (2025), Uglietti (2025), Chillo (2025).

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Novità della settimana: È arrivato l’annuncio del nuovo centro, Selom Mawugbe, ex Manresa. Si aggiunge a Pecchia, Bayehe e Cale. Il roster è quasi completo.

Acquisti: Mawugbe (da Manresa), Pecchia (da Cremona), Bayehe (da Brindisi), Cale (da Limburg United).

Contratti attivi: Forray (2025), Hommes (2025), Ellis (2026), Niang (2026).

BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET

Novità della settimana: Justin Gorham e Christian Vital sono le due novità ufficiali nel roster della Bertram, due americani molto interessanti. Paul Biligha è solo da ufficializzare, ma giocherà a Tortona nella prossima stagione.

Acquisti: Denegri (da Cremona), Kamagate (rinnovo prestito da Milano), Kuhse (da Rasta Vechta), Vital (da Gottingen), Gorham (da Rytas).

Contratti attivi: Baldasso (2025 + 1), Dowe (2025), Candi (opzione 2025), Strautins (2025), Grant Basile (2026), Severini (2026), Obasohan (2025).

ESTRA PISTOIA

Novità della settimana: Pistoia è ancora orfana di una guida tecnica in panchina. Tuttavia il roster ha già una sua forma: i quattro acquisti di inizio giugno e i rinnovi di Della Rosa e Saccaggi saranno seguiti da sole altre due o tre operazioni in entrata.

Acquisti: Brajkovic (da Kolossos Rodi), Anumba (da Winthrop Eagles, NCAA), Forrest (da Monthey-Chablais), Silins (da GB Gottingen).

Contratti attivi: Della Rosa (2025), Saccaggi (2025).

GEVI NAPOLI

Novità della settimana: Il mercato è in stand-by perché la società si sta concentrando sui fronti sponsor e nuovo palazzetto.

Acquisti: Copeland (da Vancouver Bandits), Totè (da Pesaro), Treier (da Sassari).

Contratti attivi: De Nicolao (2026).

GIVOVA SCAFATI

Novità della settimana: Scafati è la regina del mercato LBA della settimana. Rob Gray, Frank Mason e Sage Tolbert sono i tre americani annunciati in pochi giorni, a cui si è aggiunto Levan Babilodze (italo-georgiano). La prossima firma sarà Elijah Stewart, capocannoniere del campionato israeliano.

Acquisti: Ulaneo (da Varese), Miaschi (da Treviglio), Zanelli (da Treviso), Gray (da Rio Breogan), Mason (da Nancy), Babilodze (da Rustavi), Tolbert (da Körmend).

Contratti attivi:

DINAMO SASSARI

Novità della settimana: Sarà Nate Renfro il centro che si alternerà ad Halilovic: si attende solo l’annuncio. Il roster della Dinamo con il suo ingaggio sarà completo.

Acquisti: Veronesi (da Piacenza), Tambone (da Pesaro), Bibbins (da Nanterre), Sokolowski (da Napoli), Halilovic (da Galatasaray), Udom (da Trento), Vincini (da Juvi Cremona), Trucchetti (da College Borgomanero), Fobbs (da Bonn).

Contratti attivi: Bendzius (2025), Cappelletti (2025).

VANOLI CREMONA

Novità della settimana: Nikolic, Zampini e l’americano Tajion Jones, tre acquisti in una settimana per la Vanoli. La combo-guard Melson del Ludwisburg (Bundesliga tedesca) è un altro nome caldo. Mobio pronto al ritorno.

Acquisti: Conti (da Trento), Poser (da Torino), Zampini (da Forlì), Nikolic (da Cantù), Jones (da ZZ Leiden).

Contratti attivi:

OPENJOBMETIS VARESE

Novità della settimana: Justin Gray, guardia in uscita dal Bamberg, è il primo acquisto ufficiale del nuovo anno. A sorpresa è saltata la trattativa per Ejafor Onu, che sembrava ad un passo.

Acquisti: Justin Gray (da Bamberg)

Contratti attivi: McDermott (2026), Moretti (2025+1 opzione), Librizzi (2025), Virginio (2026), Okeke (2025).

NUTRIBULLET TREVISO

Novità della settimana: Il primo acquisto è stato Valerio Mazzola. Ad un passo Bruno Mascolo. Riconfermati Olisevicius, Paulicup, Mezzanotte e Bowman.

Acquisti: Mazzola (da Pesaro)

Contratti attivi: Olisevicius (2025), Paulicup (2025), Faggian (2026), Scanduzzi (2025), Bowman (2025), Mezzanotte (2025).

TRAPANI SHARK

Novità della settimana: Ancora fermo il mercato di Trapani, si attende l’ufficialità di Rossato. Fallito l’assalto a Paul Biligha, che andrà a Tortona, e quello a Stefano Tonut, che rimarrà a Milano, rimane la suggestione Awudu Abass sul quale la concorrenza è tanta.

Acquisti:

Contratti attivi: Alibegovic (2025), Gentile (2025), Mollura (2025).

PALLACANESTRO TRIESTE

Novità della settimana: Rinnova Michele Ruzzier, MVP della finale contro Cantù. Per ora non ci sono altre notizie.

Acquisti:

Contratti attivi: Ruzzier (2026).