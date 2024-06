Ora è anche ufficiale: Mike James resta al Monaco

MVP della stagione regolare di EuroLega, MVP delle Finali del campionato francese e primo posto nella classifica marcatori All-Time di EuroLega. Mike James corona una stagione stellare due giorni dopo la vittoria della LNB rinnovando con l’AS Monaco per altre tre stagioni. Confermato l’accordo circolato oltre una settimana fa, si parlava di triennale a 9 milioni di euro che lo avrebbe reso il secondo giocatore più pagato d’Europa dopo Shane Larkin.

Su James c’era l’interesse dell’Olympiacos, ma l’americano ha deciso di rimanere nel Principato per tentare nuovamente l’assalto all’EuroLega. In due stagioni a Monaco, i biancorossi hanno centrato le Final Four nel 2023, mentre quest’anno si sono arresi in Gara-5 proprio contro il Fenerbahçe.