Draymond Green commenta le Olimpiadi sparando a zero su Serbia e Francia

Secondo Draymond Green non esiste una squadra in grado di impensierire Team USA nella corsa alla medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La stella dei Golden State Warriors ha dichiarato che la Serbia in semifinale non ha alcuna possibilità contro gli Stati Uniti. Secondo lui il team balcanico non ha un supporting cast all’altezza di Nikola Jokic.

Ok, hanno Jokic ma non hanno neanche una guardia che sia dello stesso livello di Haliburton. E Tyrese non è in rotazione per Team USA. Non hanno giocatori da mettere intorno a Jokic per competere con gli USA. Non hanno nessuna possibilità, la miglior squadra dopo la nostra è la Germania.

In seguito Green ha criticato la Francia, accusata di “tracotanza” per essersi paragonata agli Stati Uniti e per il trattamento riservato a Rudy Gobert nei quarti di finale con il Canada.

Assurdo che un giocatore NBA come Gobert venga relegato in panchina in una squadra che non sia Team USA. Vorrei proprio vedere gli Stati Uniti battere i francesi in finale. Da qualche anno, dopo alcuni buoni risultati, hanno iniziato a credere di essere al nostro livello e forse anche più forti ma non è una cosa plausibile. A Tokyo ci hanno sconfitti nella prima partita, quando Middletone, Holiday e Booker erano arrivati solamente da qualche ora, visto che avevano appena concluso le Finals. Mi ricordo che Fournier disse: “Hanno buonissimi giocatori ma non sono una squadra”. Vederli piangere dopo la finale è stato molto divertente.

Recentemente Green ha rilasciato anche dichiarazioni molto interessanti di fronte a una nutrita platea di giovani.