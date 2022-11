Quante sono le possibilità che Kyrie Irving vada ai Lakers?

Kyrie Irving è il giocatore NBA più discusso degli ultimi giorni.

La point guard dei Brooklyn Nets ha subito una sospensione per aver diffuso idee antisemite in relazione a un documentario. L’uscita di Irving ha scatenato un putiferio, facendogli perdere sponsor, tanti soldi e soprattutto molta credibilità.

Già la stima per Irving non era al massimo nell’ambiente NBA dopo le tante partite saltate lo scorso anno per non essersi voluto vaccinare. Brooklyn sembra volersi liberare del giocatore che perciò è stato accorciato ai Lakers. La franchigia di Los Angeles è alla ricerca di una svolta e valuta addirittura la cessione di Anthony Davis.

Dopo gli ultimi avvenimenti, però, i gialloviola sembrano aver deciso di abbandonare la pista Irving, percorsa questa estate. Secondo Sam Amick di The Athletic la dirigenza dei Lakers avrebbe diverse “preoccupazioni” riguardo l’ingaggio dell’ex Cavaliers, anche se dovesse presentarsi un’occasione a prezzi di saldo.