Shane Larkin – Olimpia Milano, era fatta ma poi…

Shane Larkin è stato vicinissimo a diventare un giocatore dell’Olimpia Milano.

Parliamo dell’estate 2018. L’Olimpia è alla ricerca di una point guard di assoluto livello e fa la corte all’ex Baskonia, reduce da un’annata ai Boston Celtics. C’è l’accordo di massima su stipendio e durata del contratto ma una telefonata fa saltare tutto. La fa Bryant Dunston che convince Larkin a raggiungerlo a Istanbul, in maglia Efes. A raccontarlo lo stesso playmaker che ha ospitato l’ex compagno di squadra nel suo podcast.

Nell’estate del 2018 stavo discutendo con Milano i dettagli del contratto, lo stipendio e la durata dell’accorto. Poi però mi ha chiamato Dunston per chiedermi di andare a Istanbul. Io in Turchia non volevo proprio andarci e infatti non avevo mai parlato con nessuno dell’Efes. Alla fine però è riuscito a convincermi.