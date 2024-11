Jaylen Brown, Draymond Green: tutti contro Grant Williams per il brutto fallo su Jayson Tatum

Il bruttissimo fallo che ha commesso ieri notte Grant Williams sull’ex compagno di squadra Jayson Tatum, durante il match tra Charlotte e Boston, ha fatto molto discutere. Si è trattato di un fallo assolutamente non necessario e decisamente non una “basketball play”, motivo per il quale Williams è stato espulso subito con un Flagrant 2.

Dopo la partita, a Jaylen Brown è stato chiesto un commento. L’ultimo MVP delle Finals è stato molto duro con il suo ex compagno: “Le azioni parlano più delle parole. Pensavo che Grant e JT fossero amici, immagino che le cose non stiano così. È stato sicuramente intenzionale. Lo ha colpito come se fosse una partita di football, come farebbe Ray Lewis”.

“I thought JT and Grant was friends. I guess not.” Jaylen Brown on Grant Williams’ flagrant 2 foul on Jayson Tatum 😬 pic.twitter.com/45lZoSfxxq — Bleacher Report (@BleacherReport) November 2, 2024

Brown non è stato l’unico a commentare duramente il comportamento di Grant Williams, membro dei Celtics dal 2019 al 2023 prima di essere ceduto a Dallas. Anche Draymond Green, su X, ne ha parlato. Il giocatore dei Golden State Warriors ha anche sottolineato come Williams abbia, secondo lui mentendo, dichiarato di non aver fatto quel fallo intenzionalmente.

“È pazzesco che Grant Williams dica di aver fatto fallo su JT non intenzionalmente. E lo dice col sorriso. Se sorridi dopo aver fatto un fallo del genere può voler dire due cose: non ti rendi conto delle tue azioni oppure sei uno scemo. E in entrambi i casi sei uno scemo, scemo. È arrabbiato perché JT ha vinto… Voleva che lo tenesse a Boston. JR ha vinto un anello e quel tipo ha scatenato la sua frustrazione a riguardo” ha scritto Green.

Grant Williams saying it’s not intentional fouling JT like that is mad wild. And he smiling about it. — Draymond Green (@Money23Green) November 2, 2024

Thinking a blindside hit “on ya mans” is a smile worthy offense means 1 of 2 things… you have zero awareness or you a goofy…. And both make you a goofy… goofy — Draymond Green (@Money23Green) November 2, 2024