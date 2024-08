Trapani, Antonini annuncia l’addio di Julio Trovato: “Non ha mantenuto la parola. Non abbiamo bisogno del Direttore Generale”

Nella stessa intervista in cui Valerio Antonini ha raccontato la difficile trattativa per Tibor Pleiss, il proprietario della Trapani Shark ha anche annunciato l’addio di Julio Trovato, da un anno Direttore Generale del club granata. Il dirigente, che ha un lungo passato nel basket italiano tra Moncalieri, Virtus Bologna, Ravenna e Stella Azzurra, non proseguirà a Trapani e non sarà sostituito.

“Il suo impegno a Trapani era a tempo limitato nella passata stagione per risolvere alcune sue problematiche. Poi però non ha mantenuto la sua parola di trasferirsi qui. Non si può gestire una squadra professionistica di basket a distanza e per questo non è più con noi. Avevo bisogno di un allenatore come Repesa, con cui ho avuto dei confronti personali, andando sempre nella stessa direzione. Tutti sanno quello che devono fare e non c’è bisogno della figura del Direttore Generale. Ho preferito investire i soldi sui giocatori e quindi su match analyst, organizzatore di eventi e preparatore” ha detto Antonini su Trovato al Giornale di Sicilia.

Trovato nell’ultimo anno ha lavorato per Trapani ma da Torino, secondo il patron granata con la promozione in A si sarebbe dovuto trasferire in Sicilia ma a quanto pare questo non è avvenuto.

