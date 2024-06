Trapani costretta a festeggiare la promozione negli spogliatoi, la coppa ai tifosi solo a PalaDozza svuotato

La gioia di Trapani per la storica promozione in Serie A, arrivata al termine di Gara-4 al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, è stata smorzata dalla security. Ai granata è stato infatti impedito di celebrare la vittoria in campo, come nelle normali premiazioni: per evitare rischi di scontri, viste le polemiche che hanno accompagnato questa sfida, la squadra di Valerio Antonini ha celebrato la promozione negli spogliatoi, sotto il campo.

Solo in un secondo momento, quando il PalaDozza è stato completamente svuotato dai tifosi della Fortitudo, al capitano di Trapani, Marco Mollura, è stato permesso di portare la coppa ai tifosi granata accorsi in gran numero a Bologna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🏀 Mondo A Spicchi 🏀 (@mondoaspicchi)

Al coach Andrea Diana, che stava accompagnando Mollura in campo, è stato invece impedito l’accesso dalla polizia in assetto antisommossa.



Foto: FIP