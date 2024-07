Tweet sibillino di Jaylen Brown: si riferisce a Team USA o alla copertina di 2K25?

Nella giornata di oggi due giocatori dei Boston Celtics, freschi campioni NBA, hanno ricevuto due notizie molto importanti. In primis Jayson Tatum è stato annunciato da 2K Sports come atleta di copertina del nuovo videogioco della serie NBA 2K, in uscita in autunno. Quella di Tatum sarà una delle tre copertine disponibili: le altre saranno con Vince Carter per la Legend Edition e con A’ja Wilson per la WNBA Edition. Poi Derrick White è stato selezionato da Team USA come sostituto di Kawhi Leonard per la squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. In tutto questo a rimanere escluso è stato Jaylen Brown.

Il giocatore dei Celtics, MVP delle ultime Finals, non sarà né sulla copertina di NBA 2K25 né parteciperà alle Olimpiadi. Poco fa Brown ha pubblicato un tweet su X con tre emoji perplesse, un chiaro messaggio di disapprovazione. Ci si chiede ora da cosa nasca questa amarezza: dalla cover del videogioco, dalla mancata convocazione alle Olimpiadi o magari da entrambe.