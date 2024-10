Un altro infortunio per l’Olimpia Milano, si ferma anche Fabian Causeur

Un altro infortunio per l’Olimpia Milano. Stavolta si ferma Fabian Causeur.

Infermeria piena per i meneghini all’immediata vigilia dell’incontro di EuroLega con l’Efes Istanbul (stasera alle 20:30 al Forum). In mattinata, infatti, ha dato forfait Fabian Causeur, fermato da un mal di schiena. La sua assenza si aggiunge a quella dei lunghi Josh Nebo e Ousmane Diop.

Le parole del coach Ettore Messina in vista della gara.

L’Efes è una squadra di grande talento offensivo ed esperienza, con tanti giocatori che sono insieme da anni prima con Coach Ataman e ora con Coach Mijatovic che lavora su quello stesso solco. Per noi è una partita da affrontare con calma, che dovremo costruire possesso dopo possesso con attenzione difensiva e la ricerca del miglior tiro possibile in attacco. Per riuscirci dovremo giocare tutti con freddezza soprattutto nei momenti difficili.

Così Zach LeDay per presentare la sfida.

Ogni tifoseria ha la propria cultura e ti supporta a modo suo: sta a noi in campo trasmettere energia agli spalti. Dovremo farlo già domani con l’Efes, perché so che quando ci riusciamo il nostro pubblico risponde e ci aiuta a superare le difficoltà. Per noi sarebbe importante soprattutto perché siamo una squadra con tanti giovani ed è dovere di noi elementi più esperti aiutarli.