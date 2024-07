Urania Milano, c’è l’annuncio di Alessandro Gentile

La notizia era circolata ormai qualche settimana fa, poi non se n’era più parlato. Ora però è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Urania Milano: Alessandro Gentile torna nel capoluogo lombardo e nella prossima stagione vestirà il rossoblu.

Sarà per Gentile la seconda esperienza della carriera in Serie A2, dopo quella a Udine: giocherà in una squadra ambiziosa, che nell’ultima stagione è arrivata quinta e che ha già aggiunto Lorenzo Maspero, Luca Cesana e confermato Andrea Amato, in attesa dell’ufficialità del veterano Ike Udanoh (ex Avellino e Venezia). Per l’azzurro è un ritorno a casa, visto che proprio a Milano, ma in maglia Olimpia, era sbocciato ormai 10 anni fa vincendo da protagonista due Scudetti, nel 2014 e nel 2016.

Nella scorsa stagione Gentile ha vestito la maglia di Scafati nella massima serie, realizzando 9.9 punti di media. Ai nastri di partenza sarà sicuramente uno dei migliori giocatore della Serie A2.

Il comunicato dell’Urania:

Autentico botto di mercato per la Wegreenit Urania Milano, la squadra rossoblu ingaggia Alessandro Gentile per la stagione 2024/25. Talento cristallino con anni di esperienza tra massime competizioni internazionali e campionato italiano per Alessandro che è carico e pronto per la sua avventura con la maglia dei Wildcats:

“Sono davvero molto contento per questa opportunità, ringrazio per questo Urania Milano per la grande fiducia che nutre in me. Sarà una bella sfida stimolante che non vedo l’ora di cominciare. Aspetto tutti i tifosi all’Allianz Cloud a fare il tifo per noi”.