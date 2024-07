Victor Oladipo lascia il basket per… la Chiesa?

Victor Oladipo si ritira.

L’annuncio non è arrivato direttamente dal giocatore ma dall’insider Adrian Wojnarowski. ‘Dipo ha fatto la fortuna degli Indiana Pacers, dopo essersi affacciato alla NBA con gli Orlando Magic e prima di giocare un anno a Oklahoma City. Gli infortuni però lo hanno fortemente limitato nelle ultime stagioni e adesso il ritiro, a 32 anni.

Il famoso giornalista ha dato la notizia dopo un tweet abbastanza criptico del giocatore stesso.

Good morning I just want to let everyone know it’s a very different time in my life and I can’t share my time and energy anymore. I want to make everyone happy and be there for everybody especially those I care about, but I’m now called to walk a different path. I hope everyone…

— Victor Oladipo (@VicOladipo) July 17, 2024