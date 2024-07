La sfida fra i campioni NBA e i vincitori dell’EuroLega: provocazione o suggestione?

Da alcuni mesi è tornata in auge la polemica contro i vincitori della NBA che si autoproclamano “campioni del Mondo”.

L’aveva rinverdita il velocista Noah Lyles in concomitanza con la figuraccia di (un rimaneggiato) Team USA agli ultimi Mondiali. Si è simpaticamente riaccesa con un siparietto social fra la EuroLega e i Celtics dopo l’anello conquistato da Boston.

Adesso anche Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos, lancia il guanto di sfida: “Se i Boston Celtics vogliono autodefinirsi campioni del mondo devono prima battere i campioni di EuroLega”. Poi il coach turco, vincitore dell’ultimo titolo continentale con la squadra di Atene, ha aggiunto: “Se volete quel titolo, venite a batterci a Oaka”.

Chissà se le due leghe, sempre attente a ogni potenziale sviluppo di marketing e con sempre più punti in comune, seguiranno il consiglio di Ataman. Anche negli Stati Uniti ci sono diversi addetti ai lavori che hanno accolto favorevolmente la proposta, a partire da Shaquille O’Neal.

Qualche mese fa Ataman aveva dichiarato che, dopo aver vinto tre volte l’EuroLega in quattro anni, non sarebbe mai andato a fare l’assistente in NBA. Adesso, nell’interviste a Rafine Tv, ha aperto a un suo ruolo da head coach: “Se ci fosse posto in una franchigia di medio livello da portare al top”. Ma nel frattempo sono iniziate le trattative per estendere il suo contratto con il Pana fino al 2028.

Ataman ha scherzosamente parlato del suo rapporto con Giannis Antetokounmpo che lo ha incoronato come miglior allenatore del Mondo: “Vorrà dire che quando sarà gm di una franchigia NBA, avrò un posto da capo allenatore. Ma chissà quanti anni avrò…”

Intanto EuroLeague ha iniziato a “ricamare” sulle parole di Ataman, almeno sui social. Shaq ha ripostato le dichiarazioni nelle sue Instagram Stories, il Pana ha accettato la sfida con un tweet e l’EuroLega ha aggiunto: “Shaq e Giannis come analyst per il match. Perché no?”.