Fine della telenovela estiva per Shabazz Napier?

Shabazz Napier resta uno dei free agent migliori sul mercato di EuroLega. A breve però l’ex UConn potrebbe firmare un nuovo contratto.

Prima la mancata conferma da parte dell’Olimpia Milano, poi una lunga trattativa con la Virtus Bologna senza riuscire a trovare l’accordo economico. Quella di Napier è stata un’estate intensa che finora non aveva portato alla firma di un nuovo contratto. Adesso l’ex biancorosso (con i milanesi e la Stella Rossa) sembra vicino alla terza squadra di EuroLega della sua carriera.

Su di lui gli occhi del Bayern Monaco, deciso a chiudere la trattativa in breve tempo. I bavaresi vogliono regalare la ciliegina sulla torta al neo coach Gordon Herbert che comunque può giocatore sue due ottime point guard come il confermato Carsen Edwards e il giovane Yam Madar. Chiaro che l’aggiunto di Napier formerebbe un back court super interessante, di cui fanno parte anche i nazionali tedeschi Nick Weiler-Babb e Andreas Obst.

Se l’operazione andasse in porto, si sarebbe di fatto configurato uno “scambio” sull’asse Monaco – Milano con Leandro Bolmaro in Lombardia e lo stesso Napier in Baviera. Senza considerare che il Bayern ha già ingaggiato un altro ex meneghino, Johannes Voigtmann, irrobustendo così il pacchetto dei giocatori tedeschi.