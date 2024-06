La Fortitudo Bologna “difende” LNP e il suo presidente dagli attacchi di Antonini

Nella giornata di ieri, ospite su DAZN, Valerio Antonini ha lanciato un nuovo attacco a Lega Nazionale Pallacanestro e al suo presidente per il modo in cui viene gestita la Serie A2. Il presidente di Trapani ha paragonato la gestione della A2 a quella di “un fast food neanche americano, sudamericano”, sottolineando il divario con LBA. La rabbia di Antonini deriva soprattutto dalla questione premiazione, dopo la vittoria in Gara-4 contro la Fortitudo Bologna.

Trapani era stata costretta a festeggiare nello spogliatoio invece che in campo. Ai fatti di Gara-4 e alle polemiche anche da parte dell’Assessore allo Sport di Trapani aveva fatto seguito un duro comunicato di LNP che respingeva le accuse e anzi sottolineava come fossero stati alcuni comportamenti provocatori nei confronti del pubblico fortitudino a mettere a rischio la sicurezza.

La Fortitudo Bologna oggi ha voluto intervenire in difesa di LNP e del suo presidente Francesco Maiorana. Il club biancoblu non ha voluto nominare direttamente Antonini, ma ha espresso la propria soddisfazione per com’è stato gestito il post-partita di Gara-4 e in generale per il lavoro di LNP.