Los Angeles Lakers, quanto guadagnerà JJ Redick e chi saranno i suoi assistenti

JJ Redick sarà il nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers.

Ha convinto Rob Pelinka ma anche la famiglia Buss a dargli fiducia, avallando il gradimento del grande amico LeBron James. Redick ha firmato un contratto molto importante: un quadriennale da circa 8 milioni di dollari a stagione.

Ci sono già i primi nomi per lo staff dei Lakers: insieme a Redick dovrebbero alcuni grandi ex giocatori come Jared Dudley e Sam Cassell che si sono affrontati nelle ultime Finals, rispettivamente sulle panchine di Dallas e Boston. Nelle vesti di senior assistant dovrebbe esserci Scott Brooks, allenatore da 25 anni con tante esperienze da assistente e 13 stagioni da head coach fra Thunder e Wizards. Infine la grande novità Rajon Rondo, pronto a iniziare il suo percorso da allenatore.

Per quanto riguarda il roster, Redick attende che il mercato entri nel vivo. Nella sua idea di gioco, però, dovrebbero esserci maggiori responsabilità per Anthony Davis e meno tempo con il pallone fra le mani per LeBron James, con l’obiettivo di spremerlo il meno possibile. Elementi come Austin Reaves, Rui Hachimura e Max Christie sembrano essere fra quelli su cui il nuovo tecnico vorrebbe puntare maggiormente alla ricerca di una crescita individuale che possa tornare utile alla franchigia nei prossimi mesi.