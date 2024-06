Mercato LBA: tutti gli aggiornamenti! Milano in rivoluzione totale, Bologna attende.

La vittoria di Milano in gara quattro ha assegnato il tricolore della stagione 2023/2024. I meneghini si sono subito lanciati sul mercato sviluppando trattative per giocatori di grande spessore tecnico. La Virtus Bologna cerca di capire le intenzioni di Shengelia per programmare la campagna acquisti: in caso di addio del georgiano il budget si espanderà ulteriormente per compiere più operazioni. Sassari è in trattativa per chiudere l’ultimo colpo del roster. La Reyer Venezia rinnova sei contratti, ha già concluso i primi acquisti e tratta il super-colpo post Tucker. Mistero Pistoia, ancora orfana di una guida tecnica. Scafati si dimostra una società molto ambiziosa firmando un colpo americano dal curriculum importante.

EA7 MILANO

Novità della settimana: Il primo acquisto ufficiale è Armoni Brooks, guardia proveniente dalla G-League con un breve trascorso Nba. Con ogni probabilità Josh Nebo e Zach Leday saranno nuovi giocatori dell’EA7, siamo prossimi all’annuncio. Il grande nome delle ultime ore è Will Clyburn: l’americano ex Efes potrebbe diventare il nuovo riferimento dell’attacco meneghino. Leandro Bolmaro è vicinissimo, così come Tyson Ward e Ousmane Diop. Il grande atteso Danilo Gallinari scioglierà le riserve a breve, ma ogni logico ragionamento lo vede calcare il parquet del Forum nella prossima stagione; Hall, Hines e Melli è in partenza, il club ha già annunciato l’addio. Molto probabile il saluto anche di Shabazz Napier; si monitora la situazione di Shavon Shields, sul cui futuro nulla è da escludere. Mirotic ha un contratto fino al 2026 ma la portata dei nuovi acquisti ci rende difficile immaginare la sua permanenza per ovvie questioni di budget. Andrà via in prestito Caruso, che raggiungerà il neo-acquisto di Milano Paul Eboua a Cremona (entrambi girati in prestito alla Vanoli). Riconfermato Stefano Tonut.

Acquisti: Brooks (da Long Island Nets).

Contratti attivi: Lo (2025), Flaccadori (2025), Bortolani (2025), Ricci (2025), Shields (2026), Mirotic (2026), Caruso (2027).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Novità della settimana: Non è ancora arrivato l’annuncio di Andrejs Grazulis ma è questione di tempo. Chris Jones, Marcus Foster e Jordan Lloyd sono i tre grandi nomi di mercato della settimana in casa VuNere per la scelta dell’esterno. La trattativa per Jones potrebbe però essere fuori portata visti i costi eccessivi (buyout di 300.000 euro e ingaggio da 1.2 milioni), motivo per cui si sta virando sul profilo di Lucas Vildoza, l’estroso esterno del Panathinaikos. Esce Llundberg direzione Belgrado (Partizan), salutano anche Dunston e Mickey. Riconfermati Pajola, Hackett, Belinelli, Cordinier, Zizic e Polonara. In valutazione Dobric. Sotto le plance potrebbe arrivare Tyrique Jones, atletico centro messo alle porte da Efes dopo l’acquisto di Poirier. Complicatissimo mantenere Abass dopo le tante offerte ricevute (soprattutto quella del Besiktas); si segue attentamente Rayjon Tucker. Intanto, la Stella Rossa è piombata su Shengelia mettendo sul piatto un’offerta importante. Se va via Mascolo verrà ingaggiato Alviti per rinforzare il pacchetto italiani. Intanto è in arrivo uno scossone: Banchi e Bologna potrebbero divorziare; in tal caso è pronto al ritorno Djordjevic.

Acquisti:

Contratti attivi: Pajola (2026), Belinelli (2025), Dobric (2025), Shengelia (2025), Polonara (2025), Cordinier (2025), Zizic (2026), Menalo (2026), Cacok (2025).

GERMANI BRESCIA

Novità della settimana: Peppe Poeta è il nuovo allenatore e accoglie subito il suo playmaker: firmato Nikola Ivanovic. Estensione di contratto fino al 2026 per Bilan.

Acquisti: Ivanovic (da Runa Mosca).

Contratti attivi: Burnell (2025 +1 opzione), Akele (2025), Della Valle (2026) e Bilan (2026).

REYER VENEZIA

Novità della settimana: Annunciati Wheatle ed Ennis, vicinissimi Moretti e Lever, riconfermati Parks, De Nicolao, Casarin, Tessitori, Wiltjer e Simms. Da capire meglio la situazione per Kabengele. Il mercato suggerisce tre nomi importanti per il post Tucker: Marcus Foster (conteso dalla Virtus Bologna), Xavier Munford e Langston Galloway.

Acquisti: Ennis (da Napoli), Lever (da Napoli), Wheatle (da Pistoia).

Contratti attivi: De Nicolao (2025), Casarin (2025), Parks (2025), Tessitori (2025), Wiltjer (2026), Simms (2025).

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Novità della settimana: Sul fronte entrate è ancora calma piatta. L’interesse per Davide Alviti è concreto; Black e Galloway sono rinnovi complicati da ottenere ma ci si lavora. Si studia il colpo in regia per sostituire Weber.

Acquisti:

Contratti attivi: Vitali (2025), Atkins (2025), Smith (2025), Uglietti (2025), Chillo (2025).

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Novità della settimana: Dopo Pecchia e Bayehe, il terzo acquisto è l’americano Miles Cale.

Acquisti: Pecchia (da Cremona), Bayehe (da Brindisi), Cale (da Limburg United).

Contratti attivi: Forray (2025),Hommes (2025), Ellis (2026), Niang (2026).

BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET

Novità della settimana: Saluta dopo cinque anni capitan Tavernelli. I contratti firmati lo scorso anno sono perlopiù biennali. Da capire quante rescissioni ci saranno. L’innesto di Kuhse preclude il rinnovo di Colbey Ross. Mercato di attesa.

Tortona vuole dare continuità al lavoro avviato nella scorsa stagione.

Acquisti: Denegri (da Cremona), Kamagate (rinnovo prestito da Milano), Kuhse (da Rasta Vechta).

Contratti attivi: Weems (2025), Baldasso (2025 + 1), Dowe (2025), Candi (opzione 2025), Strautins (2025), Grant Basile (2026), Severini (2026), Obasohan (2025).

ESTRA PISTOIA

Novità della settimana: Del Chiaro rescinde e va via, rinnovano Della Rosa e Saccaggi. Ancora non è stato annunciato il coach.

Acquisti: Brajkovic (da Kolossos Rodi), Anumba (da Winthrop Eagles, NCAA), Forrest (da Monthey-Chablais), Silins (da GB Gottingen).

Contratti attivi: Della Rosa (2025), Saccaggi (2025),

GEVI NAPOLI

Novità della settimana: Si monitora il mercato americani. L’accordo con Pinkins è saltato per una contro-offerta di Scafati: il giocatore ha chiesto tempo.

Acquisti: Copeland (da Vancouver Bandits), Totè (da Pesaro), Treier (da Sassari).

Contratti attivi: De Nicolao (2026)

GIVOVA SCAFATI

Novità della settimana: Colpaccio di Nello Longobardi: Rob Gray, MvP dell’Eurocup 2021, è la nuova combo-guard. Vicinissimo anche Frank Mason: andrebbero a costituire una coppia di esterni di valore tecnico stellare. Non verrà riconfermato neppure un giocatore del roster dello scorso anno.

Acquisti: Ulaneo (da Varese), Miaschi (da Treviglio), Zanelli (da Treviso), Gray (da Rio Breogan).

Contratti attivi:

DINAMO SASSARI:

Novità della settimana: Sassari firma Fobbs di Bonn e accoglie il ritorno del giovanissimo Stefano Trucchetti. Occhi su Renfro (Peristeri) per chiudere il roster. La Dinamo ha fatto tutto e subito.

Acquisti: Veronesi (da Piacenza), Tambone (da Pesaro), Bibbins (da Nanterre), Sokolowski (da Napoli), Halilovic (da Galatasaray), Udom (da Trento), Vincini (da Juvi Cremona), Trucchetti (da College Borgomanero), Fobbs (da Bonn).

Contratti attivi: Bendzius (2025), Cappelletti (2025)

VANOLI CREMONA:

Novità della settimana: Ufficiali Conti e Poser, Caruso pista concreta. Il cartellino di Eboua passa a Milano ma il giocatore resta in prestito a Cremona; il nome americano è Melson, combo-guard del Ludwisburg (Bundesliga tedesca). Mobio pronto al ritorno ed è vicino anche Zampini (ex Forlì). Saluta Zanotti.

Acquisti: Conti (da Trento), Poser (da Torino).

Contratti attivi: Eboua

OPENJOBMETIS VARESE:

Novità della settimana: Sean Mc Dermott rinnova a una cifra sopra i 100.000 euro annui. Si lavora senza sosta per il rinnovo di Mannion, da cui dipenderà l’intera campagna acquisti sia in caso di permanenza che in caso di addio. Le probabilità di rivederlo a Varese sono però basse se consideriamo la platea di estimatori europei. Attenzionato Ethan Esposito dalla A2. Intanto, Moretti è pronto ad accasarsi a Venezia.

Acquisti:

Contratti attivi: McDermott (2026), Moretti (2025+1 opzione), Librizzi (2025), Virginio (2026), Okeke (2025),

NUTRIBULLET TREVISO:

Novità della settimana: Il primo acquisto è Mazzola. Riconfermati Olisevicius, Paulicup e Bowman. Si lavora per l’estensione di Harrison e Mezzanotte.

Acquisti: Mazzola.

Contratti attivi: Olisevicius (2025), Paulicup (2025), Faggian (2026), Scanduzzi (2025).

TRAPANI SHARK:

Novità della settimana: Potrebbe arrivare a momenti l’ufficialità di Rossato; pronto l’assalto a Biligha. Tonut, Melli e Abass sono state solamente fantasie espresse dal presidente Antonini. L’intenzione è riconfermare il profeta della promozione Alibegovic.

Acquisti:

Contratti attivi: Alibegovic (2027), Mollura (2025), Gentile (2025).

PALLACANESTRO TRIESTE

Novità della settimana: Ancora poca operatività sul mercato. Interesse per Tomas Woldetensae.

Acquisti:

Contratti attivi:

Appuntamento a Venerdì prossimo per tutti i nuovi aggiornamenti di mercato della settimana!

Leggi anche: Iffe Llundberg ufficializza l’addio a Bologna: “Sarò sempre un virtussino”.