Nicolò Melli al Fenerbahçe: si attende solo l’annuncio

Nicolò Melli proseguirà la sua carriera tornando al Fenerbahçe, lasciato 5 anni fa per la NBA. Dopo 3 anni a Milano, l’azzurro si appresta a vestire di nuovo il gialloblu con un contratto biennale, la notizia era stata anticipata un paio di giorni fa ma ora è stata confermata dai principali media europei.

Melli ha mantenuto 7.3 punti e 4.0 rimbalzi nell’ultima EuroLega con Milano e ha vinto il campionato per la terza stagione consecutiva. Proprio ieri in un’intervista al Corriere della Sera il giocatore aveva parlato del suo addio all’Olimpia, non risparmiando un po’ di amarezza per il trattamento ricevuto.

Manca dunque solo l’annuncio ufficiale per rivedere Nicolò Melli al Fenerbahçe. Sarà il secondo acquisto della squadra di Jasikevicius dopo Devon Hall, anche lui arrivato da Milano. Attualmente l’azzurro è impegnato con l’Italbasket nella preparazione del Preolimpico, ieri ha disputato la sua prima amichevole estiva contro la Georgia.