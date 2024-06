Trapani, Antonini scatenato: “Faccio lo stadio e poi mi compro la Lazio”

Le voci di un presunto disimpegno di Valerio Antonini nello sport di Trapani appaiono ormai lontane, nonostante risalgano a pochi giorni fa.

Il patron di Trapani Shark e della locale squadra di calcio, dopo la promozione in Serie A nel basket e in C nel primo sport nazionale, rilancia con ambiziosi progetti.

Antonini ha parlato del nuovo stadio che costruirà al posto del Provinciale, di cui ha ottenuto la gestione per 99 anni. Il nuovo impianto avrà 23mila posti, costerà 55 milioni di euro ma sarà in grado di generarne 25 di profitti per ogni anno, “entrate che insieme ai diritti televisivi ci consentiranno di fare la Serie A ogni anno”, ha spiegato il presidente. Ci saranno 46 suite, un centro commerciale con brand di lusso, due ristoranti da cui si potrà vedere la partita e un’alimentazione totalmente a energia rinnovabile. Quando sarà pronto? “In due anni – dichiara il patron -, se i lavori partiranno entro la fine di quest’anno, a Dicembre 2026 faremo la prima partita, almeno in Serie B”.

Ma Antonini dagli obiettivi passa ai sogni. Dopo aver realizzato tutto ciò che ha in mente a Trapani, vorrebbe acquistare la Lazio, squadra di cui è tifoso. Lo ha raccontato a RadioSei, come ripreso da LazioPress.