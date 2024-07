Virtus Bologna: Napier no, nuovo sponsor, diverse idee per il play e un accenno di contestazione

Continua l’estate frenetica della Virtus Bologna.

Dopo le voci in merito all’ingresso di nuovi soci stranieri, ieri si è tenuto il tanto atteso Consiglio di Amministrazione. Un incontro breve, che ha avuto come argomento principale l’arrivo di Infront, advisor della Lega Basket, che sponsorizzerà direttamente le V Nere e ha siglato un accordo per procacciare nuovi partner al club.

Sul fronte mercato, invece, sempre più lontano Shabazz Napier. Secondo Il Corriere di Bologna la trattativa sarebbe in procinto di arenarsi definitivamente per la distanza fra domanda e offerta che resta molto ampia. Carsen Edwards è il nome più gettonato ma bisogna muoversi in fretta perché il Bayern Monaco, con Gordon Herbert al posto di Pablo Laso, potrebbe convincerlo a restare. Nella posizione di playmaker le idee consistono principalmente in ex prospetti NBA che negli ultimi anni sembrano essere usciti dal giro che conta: Emmanuel Mudiay (finito lo scorso anno a Porto Rico), Xavier Moon (fra Clippers e G-League), Yogi Ferrell (Shangai e Buducnost). Oltre a loro Matt Morgan, autore di una buona EuroCup a Londra. Nomi che comunque non rappresenterebbero spese folli e dunque uno di questi potrebbe arrivare anche insieme a Edwards.

Nel frattempo si avvicina sempre di più Will Clyburn. La concorrenza del Partizan si è ritirata, sul piatto dell’ex CSKA c’è un biennale che sembra averlo convinto, seppur con qualche dettaglio ancora da limare. Più lontano James Nunnally che ha pubblicato un tweet in cui pare annunciare un suo prossimo trasferimento.

⏳🤞🏾 — James Nunnally (@allornunn21) July 18, 2024

Questi rumors di mercato però non bastano a placare la piazza che chiede chiarezza sulle vicissitudini societarie. Fuori dalla palestra dell’Arcoveggio ieri sera è comparso uno striscione, firmato dal gruppo ultras Vecchio Stile in cui si chiede “Rispetto e Chiarezza per la Virtus e il suo popolo”.